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Як розкласти слово своэрiднiсть по складах?
Як розкласти слово своэрiднiсть по складах?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
своэрiднiсть своэ-рид-нисть.
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