Як створювалися книги в Київській русі?

Як створювалися книги в Київській русі?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Книги робилися з пергаменту та с твердою обкладинкою. обгорнутими шкірою. писалися від руки.
Похожие вопросы