Як ти дбаєш про своє здоров"я? Напиши про це текст-розповідь(5-7 речень)

Кожна людина має піклуватись про себе та про своє здоров"я. Вона має правильно харчуватись,дотримуватись правил особистої гігієни:чистити зуби,приймати душ. Також вона має слідкувати за свої зовнішнім виглядом,ходити в чистому акуратному одязі. Я також слідкую за собою. Я кожного дня ходжу гуляти і дихаю свіжим повітрям,їм овочі та фрукти,приймаю душ,чищу зуби вранці та вечором,ходжу в спортивний гурток. Я думаю,що здоров"я треба берегти та піклуватись про нього ще з дитинства.