Як ти думаєш, для чого людина працює?Запиши 5-7 речень.За бажанням використай опорні слова: джерело справжнього щастя, розвиває розум і здібності, заг артовує волю, джерело багатства нашої країни, оцінюють за працею.

Людина правцює з покон віків. Робота стала джерелом справжнього щастя. Кожного оцінюють за працею, що, на мою думку, правильно. Працьовиті люди - багатство нашої країни. Саме з їх допомогою ми маємо де жити, що їсти, що носити, де навчатися і цей список безмежний.Також праця загартовує волю, розвиває розум і здібності. Людина починає краще осмислювати свої дії і приймає більше вірних рішень.