Як ти розумієш вислів «чим більше мов знає людина, тим вона багатша» ? Текст-розповідь

1.Ще раніше людина,яка знала багато мов вважалася освіченою.Чому саме так? Вивчаючи багато мов людина не тільки пізнає про особливості граматики,а й постійно поповнює запас знань. Знаючи багато мов людина має незліченну кількість перспектив в майбутньому.Це й гарна високооплачувана робота,і співпраця з цікавими та амбіційними людьми з усього світу. Окрім цього людина,знаючи багато мов може вільно спілкуватися з іноземцями,тим самим практикуючи свої знання. Отже,я думаю,що збагачення розуму людини таким гуманітарним гранітом знань допоможе не тільки знайти гарну роботу,а й знайти своє місце в суспільстві і досягти успіхів. .......................................................................................................... 2.