як відрізнити справжні чесноти від удаваних власне висловлення

Увічливість, вихованість, шляхетність прикрашають будь-яку людину. Але ввічливість може бути сухою, вихованість - поверховою, шляхетність - показною. Як же відрізнити справжні чесноти від удаваних? Поділіться своєю думкою, якщо не важко.Все що в тайні приходить час і воно стає явне... І тому для таких людей життя посилає такі ситуаціі що іхня маска "наіграність "зразу видно))Потрібно добре знати людину, зробити її близькою для себе, подивитися, як вона буде до тебе ставитися, і якщо вона буде до тебе добро., то ти це зрозумієш одразу!