як виховати в собі риси: хоробрості, сміливості, кмітливості.

Кожного дня ми знаходимо у собі безліч недоліків. Ми часто кажемо собі ах як-би в мене було стількі ж хоробрості як у нього, або як прикро що я не такий кмітливий(кмітлива) як мої друзі. Та не можна себе жаліти, або сварити себе, а потрібно діяти. Для того щоб стати кмітливими потрібно вирішувати різні головолмки та загадки.Для того щоб стати сміливим та хоробрим треба не боятись сказати правду, допомогти якщо є можливість та уявити як ви допоможете своему другу, та яку користь ви принесете суспільству.