Яка частина мови слово "Спраглому"?
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Яка частина мови слово "Спраглому"?
Ответ(ы):
Гость:
Спраглому (якому?) - прикметник ..............................................
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