Яка частина мови слово "Спраглому"?

Разное
Яка частина мови слово "Спраглому"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спраглому (якому?) - прикметник ..............................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Запиши по возрастанию числа в которых 3 единиц 3 разряда и 2 единицы первого разряда
Ответить
Разное
Решите неравенство: Срочно надо,заранее спасибо
Ответить
Разное
ПОЖАЛУЙСТА Помогите просклонять простое предложение по временам английского языка Предложение I listen to music. Просклонять в present/past/future ...
Ответить
Разное
Тонна. 49000кг. 68000кг 1000000 центнер 637000кг 9800кг 3т 2ц килограм 89200ц. 650ц. 5т 30 кг
Ответить
Разное
Соченить рассказ как я провела лето,1класс
Ответить
Разное
Привидите 2 формулы по которым расчитывают работу электрического тока
Ответить
Разное
Запиши слова второй рамки, располагая их по алфавиту. На какие две группы можжно разделить эти слова? ( теч?, пострич?,береч?, помоч?,сжеч?,) ...
Ответить
Разное
Какие одинаковые слова могут относиться и к природе и к еловеку
Ответить
Разное
Найди значение дроби у-3 при у=3;1;-1 у
Ответить
Разное
Даны цифры 5 8 0 используя Каждую из цифр по одному разу в записи одного числа Составьте все трехзначные числа которые делятся на 5 делится на 2 не...
Ответить