Яка сума коефіцієнтів в рівнянні реакцій? Будь ласка, розпишіть детально. Дякую)) Pb+HNO3=PB(NO3)2+NO3+H2O
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Яка сума коефіцієнтів в рівнянні реакцій? Будь ласка, розпишіть детально. Дякую)) Pb+HNO3=PB(NO3)2+NO3+H2O
Ответ(ы):
Гость:
0 +1+5 -1 +2 -1 +4 -2 +1 -2 Pb+4HNO3=PB(NO3)2+2NO2+2H2O 0 +2 Pb-------2e---------------Pb 2 1 відновник +5 +4 2 N------+1e----------------N 1 2 окимник Сума коефіцієнтів=10
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