Яка закономірність у розташуванні простих чисел до 1000
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Яка закономірність у розташуванні простих чисел до 1000
Ответ(ы):
Гость:
1000,999,998,997,996....9,8,7,6,5,4,3,2,1.
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