Яке значення маэ для людини мова?Напиши текст-мiркування (5-7 речень).

Мова має велике значення у житті людей. Вона дуже необхідна. По-перше ми можемо розмовляти один з одним , дізнатись щось нове.По-друге, якщо не було мови то не було б цікавих книг. По-третє ми можемо чути від людей лагідні, приємні слова. По-четверте, треба вчити іноземні мови щоб розмовляти з іншими людьми з інших країн. Отож мова на першому місці для спілкування та знання