Яких спокус у житті я маю уникати і чому? на основі "Двір життя".Очень надо,пожалуйста

Яких спокус у житті я маю уникати і чому? на основі "Двір життя".Очень надо,пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
привіт мфоірмпгируамшгзРУЦКГА
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