Який фізичний зміст має поняття "електрична напруга"?
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Який фізичний зміст має поняття "електрична напруга"?
Ответ(ы):
Гость:
Напруга (U) на ділянці електричного кола — це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщеннязаряду з однієї точки поля в іншу точку, до велечини цього заряду. Напруга вимірюється у вольтах (B). U=Wст/Q, де Wст — робота сторонніх сил по переміщенню заряду, Q- одиниця зарядуU=1-2, де 1-2- різниця потенціалів Із закону Ома для неповного кола: U=I·R, де I-струм, R-опір провідника Для вимірювання напруги використовуються прилади, які називаються вольтметрами, мілівольтметрами тощо.
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