Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти із 36 білих гвоздик і 126 рожевих гвоздик?

Математика
Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти із 36 білих гвоздик і 126 рожевих гвоздик?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
тогда в каждом букете будет по 2 белые гвоздики и 7 розовых.
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