Яма глубиной 2 метра, человек ростом 1.7 , сколько метров человек пролетит ?

Яма глубиной 2 метра, человек ростом 1.7 , сколько метров человек пролетит ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2-1,7=0,3 тут скорее уже не в метрах а в сантиметрах пиши
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