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Янтарь называется слезой моря . Сейчас его добывают в основном у побережья?...
Янтарь называется слезой моря . Сейчас его добывают в основном у побережья?...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У Атлантического побережья его добывают
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