Янтарь называется слезой моря . Сейчас его добывают в основном у побережья?...

Янтарь называется слезой моря . Сейчас его добывают в основном у побережья?...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У Атлантического побережья его добывают
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