Янтарь называют "слезой моря".Сейчас его добывают в основном у побережья..... варианты ответов А)Баренцева моря: Б)желтого моря в)Балтийского моря: Г) Адриатического моря: Д)Белого моря.
Янтарь называют "слезой моря".Сейчас его добывают в основном у побережья..... варианты ответов А)Баренцева моря: Б)желтого моря в)Балтийского моря: Г) Адриатического моря: Д)Белого моря.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В).........................................................................................................................