Янтарь называют "слезой моря".Сейчас его добывают в основном у побережья..... варианты ответов А)Баренцева моря: Б)желтого моря в)Балтийского моря: Г) Адриатического моря: Д)Белого моря.

Янтарь называют "слезой моря".Сейчас его добывают в основном у побережья..... варианты ответов А)Баренцева моря: Б)желтого моря в)Балтийского моря: Г) Адриатического моря: Д)Белого моря.

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В).........................................................................................................................
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