Я,сестра и мама весим 140 кг . Мама весит на 10 кг больше чем сестра , а весте на 80 кг больше чем я. Сколько я вешу
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Я,сестра и мама весим 140 кг . Мама весит на 10 кг больше чем сестра , а весте на 80 кг больше чем я. Сколько я вешу
Ответ(ы):
Гость:
Мама-10+x сестра-x я-? 2x-80=2x-70 4x-60=140кг x=50кг (сестра) 10+50=60кг (мама) 2*50-70=30кг (я)
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