Я,сестра и мама весим 140 кг . Мама весит на 10 кг больше чем сестра , а весте на 80 кг больше чем я. Сколько я вешу

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Я,сестра и мама весим 140 кг . Мама весит на 10 кг больше чем сестра , а весте на 80 кг больше чем я. Сколько я вешу

Автор: Гость