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Является ли Россия социальным государством
Является ли Россия социальным государством
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Да, ведь конституционно доказанно, что РФ- это социальное государство.
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