Является пропорция равенством 16:58=425:0,6 С решением!!
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Является пропорция равенством 16:58=425:0,6 С решением!!
Ответ(ы):
Гость:
1/6*0,6=5/8*4/25 1/6*6/10=1/2*1/5 1/10=1/10
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