Являются ли графики функций у=kx и у= -kx симметричными относительно: а)оси абцисс б) оси ординат. Ответ обоснуйте

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Являются ли графики функций у=kx и у= -kx симметричными относительно: а)оси абцисс б) оси ординат. Ответ обоснуйте

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