Являются ли слова галантерея и галантный однокоренными ?

Русский язык
Являются ли слова галантерея и галантный однокоренными ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет, так как у них разное значение
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