Язык языку ответ дает а голова смекает его значение.

Язык — муж. мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи, для распознанья вкуса ее, а также для словесной речи, или, у животных, для отдельных звуков. Коровий язык, лизун; рыбий, тумак; змеиный, жало, вилка; песий, лопата; кошачий, терка.… … Толковый словарь Даля Язык-Речь — По разговорам всюды (годится), а по делам никуды. Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи варит. Я тебе говорю не глум, а ты бери на ум! Кто меньше толкует, тот меньше тоскует. Зарубай, сглаживай, да никому не сказывай! Больше говорить… … В.И. Даль. Пословицы русского народа Язык языки — (в лингвистическом смысле) в значении речи человеческой. Это название применяется в русском Я. переносно, метафорически, причем главный, видимый орган произношения, язык, берется в значении процесса, в значении деятельности и всей совокупности… …