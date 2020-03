You call to me And I fall at your feet How could anyone ask for more And our time apart Like knives in my heart How could anyone ask for more But if there’s a pill To help me forget God knows I haven’t found it yet But...

Английский язык

You call to me And I fall at your feet How could anyone ask for more And our time apart Like knives in my heart How could anyone ask for more But if there’s a pill To help me forget God knows I haven’t found it yet But I’m dying to God I’m trying to Определите в этом тексте грамматические явления, подробно если можно, даю много баллов, надеюсь на подробный ответ

Автор: Гость