.....your classes _______ (begin) at 8.00 last week? паст симпл (вопр)
Английский язык
.....your classes _______ (begin) at 8.00 last week? паст симпл (вопр)
Ответ(ы):
Гость:
Did your classes begin at 8.00 last week?
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