Юлдан-юлга кучми торган биш суз уйлап яз

Разное
Юлдан-юлга кучми торган биш суз уйлап яз
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Укейкеуекйеукейукейкейукекйуе
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