ЮНАК БЕЗМЕЖЖЯ ЗАМЕТIЛЬ ЯКА ЦЕ ЧАСТИНА МОВИ

ЮНАК БЕЗМЕЖЖЯ ЗАМЕТIЛЬ ЯКА ЦЕ ЧАСТИНА МОВИ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ця частина мови - іменник, бо відповідає на питання хто? що?
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