Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
ЮНАК БЕЗМЕЖЖЯ ЗАМЕТIЛЬ ЯКА ЦЕ ЧАСТИНА МОВИ
ЮНАК БЕЗМЕЖЖЯ ЗАМЕТIЛЬ ЯКА ЦЕ ЧАСТИНА МОВИ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ця частина мови - іменник, бо відповідає на питання хто? що?
Похожие вопросы
Прочитай текст. Придумай концовку. Объясни написание выделенных слов. Найди в упражнении проверочные слова. Спиши. Пришла зима. На полях и в лесах ...
Приведите примеры экономической, политической, социальной реформ
Позязя очень нужно^_^ Какие переживания, жизненные ассоциации, зрительные образы возникают в твоём воображении под воздействием музыкальных образов...
Доклад об опасностях в городе
Рассказ на английском мой лучший друг
Дшдджлджлждлжлджщлжлжлжл
Для чего нужно читать книги?Иссе 5 предложений плиззз!!!!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!
Какова длина кортошки
Храбрый портняжка вырезал из шелка большой квадрат и положил его в сундук. Пришел первый великан, достал квадрат, разрезал его на четыре квадрата и...
Конспект на тему древнерусская литература
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск