юра и антон играли в кегли и сбили всего 13кеглей сколко кеглей мог сбить каждый малчик если антон каждый раз сбивал болшечем юра

Математика

юра и антон играли в кегли и сбили всего 13кеглей сколко кеглей мог сбить каждый малчик если антон каждый раз сбивал болшечем юра

Автор: Гость