юра и антон играли в кегли и сбили всего 13кеглей сколко кеглей мог сбить каждый малчик если антон каждый раз сбивал болшечем юра

Математика
юра и антон играли в кегли и сбили всего 13кеглей сколко кеглей мог сбить каждый малчик если антон каждый раз сбивал болшечем юра
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Ответ(ы):
Гость:
Антон сбил больше чем 6 а юра меньше чем 5
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