Юрий Павлович Казаков «тихое утро» слушать рассказ

1)8 августа 1927 года в Москве2) в семье рабочего, выходца из крестьян Смоленской губернии3)увлекался музыкой, в 1946 году поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, окончил в 1951 году4)сложные отношения между родителями,тяжелое материальное положение не способствовали творческому росту Казакова-музыканта. поэтому в конце 90-х он начал писать стихи5)В современной литературе Казаков — один из лучших продолжателей традиций русских классиков