З чим взаємодіє глюкоза?

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З чим взаємодіє глюкоза?
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Ответ(ы):
Гость:
С солями меди, с солями серебра, с окислителями, с первичными аминами, со спиртами.
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