З двох аеродромив,видстань миж якими 2560км, вилетили одночасно назустрич один одному два литаки и зустрилися через 2 год. Перший литак летив зи швидкистю 620км|год. Знайди швидкисть другого лирика.

Математика

З двох аеродромив,видстань миж якими 2560км, вилетили одночасно назустрич один одному два литаки и зустрилися через 2 год. Перший литак летив зи швидкистю 620км|год. Знайди швидкисть другого лирика.

Автор: Гость