З двох аеродромив,видстань миж якими 2560км, вилетили одночасно назустрич один одному два литаки и зустрилися через 2 год. Перший литак летив зи швидкистю 620км|год. Знайди швидкисть другого лирика.
Математика
З двох аеродромив,видстань миж якими 2560км, вилетили одночасно назустрич один одному два литаки и зустрилися через 2 год. Перший литак летив зи швидкистю 620км|год. Знайди швидкисть другого лирика.
Ответ(ы):
Гость:
1)620•2=1240 2)2560-1240=1320 3)1320:2=660
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