З одного автовокзалу вирушили у протилежних напрямках два автобуси.Швидкість першого автобуса 65 км/год,а другого-на 10 км/год більша.Яка відстань буде між автобусами через 6 год після початку руху
Математика
З одного автовокзалу вирушили у протилежних напрямках два автобуси.Швидкість першого автобуса 65 км/год,а другого-на 10 км/год більша.Яка відстань буде між автобусами через 6 год після початку руху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65+10=75(км/год) швидкiсть другого автобуса 2)65+75=140(км/год) швидкiсть обох. 3)140×6=840(км) буде вiдстань мiж автоб.
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