З одного автовокзалу вирушили у протилежних напрямках два автобуси.Швидкість першого автобуса 65 км/год,а другого-на 10 км/год більша.Яка відстань буде між автобусами через 6 год після початку руху

Математика

З одного автовокзалу вирушили у протилежних напрямках два автобуси.Швидкість першого автобуса 65 км/год,а другого-на 10 км/год більша.Яка відстань буде між автобусами через 6 год після початку руху

Автор: Гость