З одного зализничного вокзалу вирушили у протилежних напрямках два потяги швидкисть першого 85км год а другого на 10 км год менша яка видсиань буде миж потягами через 5 год писля початку руху?

Математика

З одного зализничного вокзалу вирушили у протилежних напрямках два потяги швидкисть першого 85км год а другого на 10 км год менша яка видсиань буде миж потягами через 5 год писля початку руху?

Автор: Гость