З одного зализничного вокзалу вирушили у протилежних напрямках два потяги швидкисть першого 85км год а другого на 10 км год менша яка видсиань буде миж потягами через 5 год писля початку руху?
Математика
З одного зализничного вокзалу вирушили у протилежних напрямках два потяги швидкисть першого 85км год а другого на 10 км год менша яка видсиань буде миж потягами через 5 год писля початку руху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85-10=75 км/час скорость второго поезда 85+75= 160 км\час скорость удаления поездов 160*5=800 км расстояние между поездами через 5 часов
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