З таких слів скласти реченя ! Поставлю, зварю , дубочку, зеленому, дощик, садочку, горщик, каша , котилася, хліб , хочеш, паляниця, поділися , високий , торба , улас , картопля , прокіп, ріст , горобець . вередували , карасик ...

Українська література
З таких слів скласти реченя ! Поставлю, зварю , дубочку, зеленому, дощик, садочку, горщик, каша , котилася, хліб , хочеш, паляниця, поділися , високий , торба , улас , картопля , прокіп, ріст , горобець . вередували , карасик . можна не з всіх слів .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Був на вулиці дощик!я узяв горщик та почав варити кашу,прилитів горобець і я дав йому хліба.
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