З точки А до площини альфа проведено похилу довжиною 10 см,проекція похилої на площину дорівнює 6 см.Знайти відстань від точки А до площини альфа.

Если с точки А построить перпендикуляр к плоскости , то получим прямоугольный треугольник, гипотенуза которого равна 10 см, а один из катетов 6 см. Вычислим длину перпендикуляра. b=10-6, b=8 см. Ответ : 8 см.