З Ужгорода о 6 годині ранку вилетів літак у Харків із швидкістю 600 км/год. Через 24 хв слідом за ним вилетів другий літак, який пролітав 800 км/год. О котрій годині і на якій відстані від Харкова другий літак дожене першого, я...
Математика
З Ужгорода о 6 годині ранку вилетів літак у Харків із швидкістю 600 км/год. Через 24 хв слідом за ним вилетів другий літак, який пролітав 800 км/год. О котрій годині і на якій відстані від Харкова другий літак дожене першого, якщо відстань по повітряній трасі від Ужгорода до Харкова дорівнює 1200 км ?
Ответ(ы):
Гость:
800 - 600 = 200 км на год - швидкість зближення 600 : 200 = 3 год -2й літак наздожене перший при одночесному зльоті 3 год + 24 хв = 3г 24хв - перебуватиме у повітрі 1й літак до зустрічі 6 год ранку + 3г 24 хв = 9 год 24 хв - час зустрічі. 3г 24 хв = 204 хв 60 хв - 600км 204хв - х км х = 204 *600 : 60 х = 2040 км пролетять літаки до місця зустрічі 1200 - 2040 = -840 км - На відстані 840 км за Харковом о 9 год 24 хв вони могли б зустрітися, якби продовжили політ
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