З Ужгорода о 6 годині ранку вилетів літак у Харків із швидкістю 600 км/год. Через 24 хв слідом за ним вилетів другий літак, який пролітав 800 км/год. О котрій годині і на якій відстані від Харкова другий літак дожене першого, я...

Математика

З Ужгорода о 6 годині ранку вилетів літак у Харків із швидкістю 600 км/год. Через 24 хв слідом за ним вилетів другий літак, який пролітав 800 км/год. О котрій годині і на якій відстані від Харкова другий літак дожене першого, якщо відстань по повітряній трасі від Ужгорода до Харкова дорівнює 1200 км ?

Автор: Гость