З якою метою ці художні засоби використовують у пісні "Чи не той то хміль": 1. "Хміль по пиві грає". 2. "Хміль у пиві кисне". 3. Їде ляхів сорок тисяч". 4. "Їли ляхів со баки і сірії вовки".

Разное
З якою метою ці художні засоби використовують у пісні "Чи не той то хміль": 1. "Хміль по пиві грає". 2. "Хміль у пиві кисне". 3. Їде ляхів сорок тисяч". 4. "Їли ляхів со баки і сірії вовки".
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Гость:
По-моему 3 просто прочитай песню и все
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