З якою метою ці художні засоби використовують у пісні "Чи не той то хміль": 1. "Хміль по пиві грає". 2. "Хміль у пиві кисне". 3. Їде ляхів сорок тисяч". 4. "Їли ляхів со баки і сірії вовки".

Разное

З якою метою ці художні засоби використовують у пісні "Чи не той то хміль": 1. "Хміль по пиві грає". 2. "Хміль у пиві кисне". 3. Їде ляхів сорок тисяч". 4. "Їли ляхів со баки і сірії вовки".

Автор: Гость