За 1 час 4 укладчицы упаковывают 24 ящика конфет. Сколько ящиков конфет упакует 1 бригада за 5 рабочих дней, если продолжительность рабочего дня 8 часов, а в бригаде 28 укладчиц? Срочно!!
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За 1 час 4 укладчицы упаковывают 24 ящика конфет. Сколько ящиков конфет упакует 1 бригада за 5 рабочих дней, если продолжительность рабочего дня 8 часов, а в бригаде 28 укладчиц? Срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:4=6 ящиков 1 укладчица за 1 час 6*28=168 ящиков бригада из 28 за 1 час 168*8*5= 6720 вроде так
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