За 1 час работы в цехе изготовилось 426 деталей,а за второй час 558 деталей. Все детали упаковали в ящики по 6 штук в каждый. Сколько ящиков потребовалось для упаковки деталей? Решил задачу двумя способами.

Математика

За 1 час работы в цехе изготовилось 426 деталей,а за второй час 558 деталей. Все детали упаковали в ящики по 6 штук в каждый. Сколько ящиков потребовалось для упаковки деталей? Решил задачу двумя способами.

Автор: Гость