За 10 часов плот проплывает 12,5 км . Какое расстояние он пропливёт За сутки если скорость течения реки постояно(не изменяемое) . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Математика
За 10 часов плот проплывает 12,5 км . Какое расстояние он пропливёт За сутки если скорость течения реки постояно(не изменяемое) . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.25 км/ч - скорость 30 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из предложений все словосочетания вместе с вопросами .1 Кругом жужжат труд??любивые пчёлки. 2. Вася катал Иру на качелях. 3. Дети играли во ...
Ответить
Химия
Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии 276 г карбоната к??лия с соляной кислотой выделяется углекислый газ. Найдите его...
Ответить
История
Сочинение по истории о постройке пирамиды Хеопса в Египте
Ответить
Алгебра
Вычислите пожалуйста!! очень срочно! заранее СПАСИБО!!!)
Ответить
Русский язык
Помогите плиз Прочитайте примеры собственно русских слов. На каком основании во??можно разделить данные слова на более " старые" и более "молодые...
Ответить