За 10 часов плот проплывает 12,5 км . Какое расстояние он пропливёт За сутки если скорость течения реки постояно(не изменяемое) . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Математика

За 10 часов плот проплывает 12,5 км . Какое расстояние он пропливёт За сутки если скорость течения реки постояно(не изменяемое) . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Автор: Гость