За 10 часов плот проплывает 12,5 км . Какое расстояние он пропливёт За сутки если скорость течения реки постояно(не изменяемое) . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Математика
За 10 часов плот проплывает 12,5 км . Какое расстояние он пропливёт За сутки если скорость течения реки постояно(не изменяемое) . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.25 км/ч - скорость 30 км
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