За 10 мин на велосипеде проехали 2400 м, а затем в течении 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали еще 1200 м за 4 мин. Вычислите среднюю скорость движения. а) 5м/с б) 15м/с в) 18м/с г) 8м/с
Физика
За 10 мин на велосипеде проехали 2400 м, а затем в течении 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали еще 1200 м за 4 мин. Вычислите среднюю скорость движения. а) 5м/с б) 15м/с в) 18м/с г) 8м/с
Ответ(ы):
Гость:
Ответ а) так как 2400+900+1200 получается 4500, потом мы 4500 делим на 15 минут равно 300 и так как это получается 300 метров в минуту делим на 60 и получает 5
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