За 10 мин на велосипеде проехали 2400 м, а затем в течении 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали еще 1200 м за 4 мин. Вычислите среднюю скорость движения. а) 5м/с б) 15м/с в) 18м/с г) 8м/с

Физика

За 10 мин на велосипеде проехали 2400 м, а затем в течении 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали еще 1200 м за 4 мин. Вычислите среднюю скорость движения. а) 5м/с б) 15м/с в) 18м/с г) 8м/с

Автор: Гость