За 12 кг яблок заплатили 2400 тг сколько килограммов груш можно купить на эту сумму е??ли1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок?
Математика
За 12 кг яблок заплатили 2400 тг сколько килограммов груш можно купить на эту сумму е??ли1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2400:12 = 200 (тг) - стоит 1 кг яблок2) 200 + 40 = 240 (тг) - стоит 1 кг груш3) 2400:240 = 10 (кг) груш можно купитьОтвет: 10 кг
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