За 12 кг яблок заплатили 2400 тг сколько килограммов груш можно купить на эту сумму е??ли1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок?

Математика

За 12 кг яблок заплатили 2400 тг сколько килограммов груш можно купить на эту сумму е??ли1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок?

Автор: Гость