За 2,5 кг яблок и 3 кг груш заплатили 1475тг. Сколько тенге стоит 1 кг груш, если 1 кг ябл??к стоит 230тг?

Математика
За 2,5 кг яблок и 3 кг груш заплатили 1475тг. Сколько тенге стоит 1 кг груш, если 1 кг ябл??к стоит 230тг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
230×2,5=575 1475-575=900 900÷3=300т стоит 1кг груш
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