За 2,5 кг яблок и 3 кг груш заплатили 1475тг. Сколько тенге стоит 1 кг груш, если 1 кг ябл??к стоит 230тг?

Математика

За 2,5 кг яблок и 3 кг груш заплатили 1475тг. Сколько тенге стоит 1 кг груш, если 1 кг ябл??к стоит 230тг?

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