За 2 часа мотоциклист проехал 20 км больше чем велосепедист за 4 часа скорость мотоциклиста 25 км в час найти скорость каждого
Математика
За 2 часа мотоциклист проехал 20 км больше чем велосепедист за 4 часа скорость мотоциклиста 25 км в час найти скорость каждого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 км/ч*2 ч=50 км (S=Vt) (проехал мотоциклист) 50 км-20 км=30 км (проехал велосипедист) 30 км:4 ч=7,5 км/ч (V=S:t) Ответ: скорость велосипедиста 7,5 км/ч, а скорость мотоциклиста известна из условия - 25 км/ч
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