За 2 часа мотоциклист проехал 20 км больше чем велосепедист за 4 часа скорость мотоциклиста 25 км в час найти скорость каждого

Математика

За 2 часа мотоциклист проехал 20 км больше чем велосепедист за 4 часа скорость мотоциклиста 25 км в час найти скорость каждого

Автор: Гость