за 2 дня магазин продал 78 дисков Сколько стоит один диск если в первый день выручка составила 4550 тенге а во второй 5590 тенге

Математика

за 2 дня магазин продал 78 дисков Сколько стоит один диск если в первый день выручка составила 4550 тенге а во второй 5590 тенге

Автор: Гость