за 2 дня магазин продал 78 дисков Сколько стоит один диск если в первый день выручка составила 4550 тенге а во второй 5590 тенге
Математика
за 2 дня магазин продал 78 дисков Сколько стоит один диск если в первый день выручка составила 4550 тенге а во второй 5590 тенге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если магазин продал 78 дисков, то и выручка должна быть за эти 2 дня, 4550+5590= 10140тенге. теперь делим на число проданных дисков 10140:78=130 тенге стоил один диск
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
1) От приведенных форм образуйте действительные причастия настоящего времени.. Вы??елите суффиксы. а) Бросают, вертят, воют, воюют, гонят, жалят...
Обществознание
Математика
Математика