за 2 дня магазин продал 78 дисков Сколько стоит один диск если в первый день выручка составила 4550 тенге а во второй 5590 тенге

Математика
за 2 дня магазин продал 78 дисков Сколько стоит один диск если в первый день выручка составила 4550 тенге а во второй 5590 тенге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если магазин продал 78 дисков, то и выручка должна быть за эти 2 дня, 4550+5590= 10140тенге. теперь делим на число проданных дисков 10140:78=130 тенге стоил один диск
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