За 2 дня туристы прошли 60 километров одинаковой скоростью в первый день они были в пути 5:00 а во второй 7:00 Сколько километров прошли туристы во второй день

Математика
За 2 дня туристы прошли 60 километров одинаковой скоростью в первый день они были в пути 5:00 а во второй 7:00 Сколько километров прошли туристы во второй день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2=60(км) 5+7=12(ч) 60:12=5(км/ч) 5×5=25(км) 7×5=35(км)-во второй день
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