За 2 дня туристы прошли 60 километров одинаковой скоростью в первый день они были в пути 5:00 а во второй 7:00 Сколько километров прошли туристы во второй день

Математика

За 2 дня туристы прошли 60 километров одинаковой скоростью в первый день они были в пути 5:00 а во второй 7:00 Сколько километров прошли туристы во второй день

Автор: Гость