За 20 минут велосипедист проехал 7 километров. Сколько километров он проедет за t минут, если будет ехать с той же скоростью? Запишите соответствующее выражение.
Математика
За 20 минут велосипедист проехал 7 километров. Сколько километров он проедет за t минут, если будет ехать с той же скоростью? Запишите соответствующее выражение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = (20/7) * t Это получится дробью, тоесть s = 2,8 * t
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