За 3 ч станок - автомат изготовляет 300 шестеренок для часов. Сколько шестеренок мож??т изготовить этот станок за 6 ч? Реши задач двмя способами.
Математика
За 3 ч станок - автомат изготовляет 300 шестеренок для часов. Сколько шестеренок мож??т изготовить этот станок за 6 ч? Реши задач двмя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I способ 1)300:3=100(ш.) - за час 2) 100*6=600(ш) за 6 часов II способ 1) 6:3=2(раза) больше 2) 300*2=600(ш.)- за 6 часов
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