За 3 ч станок - автомат изготовляет 300 шестеренок для часов. Сколько шестеренок мож??т изготовить этот станок за 6 ч? Реши задач двмя способами.

Математика

За 3 ч станок - автомат изготовляет 300 шестеренок для часов. Сколько шестеренок мож??т изготовить этот станок за 6 ч? Реши задач двмя способами.

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