За 3 часа катер преодалел расстояние в 210км. какое расстояние он пройдёт за 5ч, если его скорость увеличится на 5км/ч.
Математика
За 3 часа катер преодалел расстояние в 210км. какое расстояние он пройдёт за 5ч, если его скорость увеличится на 5км/ч.
Ответ(ы):
Гость:
210:3=70 70+5=75 75*5=375 ответ:375
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