За 3 часа катер преодалел расстояние в 210км. какое расстояние он пройдёт за 5ч, если его скорость увеличится на 5км/ч.

Математика

За 3 часа катер преодалел расстояние в 210км. какое расстояние он пройдёт за 5ч, если его скорость увеличится на 5км/ч.

Автор: Гость