За 3 дня автомобиль проехал 910км.При этом в каждый следующий день он проезжал в2 раза больше,чем в предыдущий. Какое расстояние проезжал автомобиль в каждый из этих 3дней?

Математика

За 3 дня автомобиль проехал 910км.При этом в каждый следующий день он проезжал в2 раза больше,чем в предыдущий. Какое расстояние проезжал автомобиль в каждый из этих 3дней?

Автор: Гость