За 3 дня автомобиль проехал 910км.При этом в каждый следующий день он проезжал в2 раза больше,чем в предыдущий. Какое расстояние проезжал автомобиль в каждый из этих 3дней?
Математика
За 3 дня автомобиль проехал 910км.При этом в каждый следующий день он проезжал в2 раза больше,чем в предыдущий. Какое расстояние проезжал автомобиль в каждый из этих 3дней?
Ответ(ы):
Гость:
130 км в 1 день,2день 260км,3день520км.
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